В США хотят запретить Telegram и WhatsApp

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность введения запрета для технологических компаний на использование видов шифрования, которые не могут быть вскрыты правоохранительными структурами.

Под данное определение попадают и методы сквозного шифрования (end-to-end encryption), которые гарантируют, что переданные через интернет данные смогут прочитать только отправитель и непосредственный получатель. Эти методы используют популярные программы для обмена сообщениями, в том числе Telegram, WhatsApp, Signal и другие. В случае введения ограничений на применение шифрования данные мессенджеры могут оказаться вне закона.

Целесообразность подобного запрета высокопоставленные американские чиновники обсудили на заседании Совета национальной безопасности 26 июня 2019 г., в котором приняли участие представители ключевых министерств США. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.