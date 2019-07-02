Huawei возобновит продажи смартфонов в США

Huawei получила разрешение на продажу смартфонов в США. Дональд Трамп заявил, что компания может возобновить продажи оборудования, которое не представляет угрозу национальной безопасности США. По его словам, это нужно для нормальной работы американских компаний.

Однако пока какого-либо документа, который отменяет предыдущее постановление, нет. В связи с чем непонятно, может ли компания сотрудничать с Qualcomm и Google. Ранее руководители США и Китай договорились возобновить переговоры о торговле между странами, частичное прекращение которой привело к замедлению мировой экономики.

В настоящее время Huawei создает собственную альтернативу Android, которая может выйти осенью и вызывает беспокойство у Google, так как компания может полностью утратить китайский рынок.