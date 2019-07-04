МТС обрушил цены на флагман Huawei Mate 20

В МТС снизили цены на флагманский смартфон Huawei Mate 20. При покупке в рассрочку на 24 месяца он подешевел на 700 рублей.

При покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев Huawei Mate 20 стал дешевле более чем на 200 рублей. Теперь флагман можно приобрести за 1199 рублей. Ежемесячный платеж при годовой рассрочке – 109 рублей. При покупке в рассрочку на 24 месяца цена снизилась более чем на 700 рублей. В этом случае платеж составит 52,13 рубля в месяц. А итоговая цена равняется 1198,99 рубля.

Флагман 2018 года Huawei Mate 20 хвалят за дизайн, передовые технологии и камеру с множеством возможностей. Корпус смартфона оснащен покрытием Hyper Optical Pattern, защищающим его от отпечатков пальцев и царапин.

Безрамочный экран Huawei Mate 20 получил диагональ 6,5 дюйма и разрешение 2244 на 1080 пикселей, который четко передает изображение. А встроенный искусственный интеллект обеспечивает качественное соединение, включает шумоподавление в людных и ветреных местах. Снимки с ним получаются еще качественнее.

Основная камера смартфона представляет собой трехкамерный фотомодуль на 12+16+8 Мп с возможностью широкоугольной съемки. Умные алгоритмы камеры способны распознать более 1500 сценариев из 25 категорий съемки. Они также могут быть задействованы в условиях малой освещенности.