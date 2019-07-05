Xiaomi представила новые смартфоны Mi CC9 и CC9E

Xiaomi представила новые молодежные смартфоны Mi CC9 и CC9E. Она обладают характеристиками выше средних, каплевидным вырезом для селфи-камеры, тройной задней камерой и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Mi CC9 имеет 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 710, 6 Гбайт оперативной памяти, 64/128 Гбайт встроенной памяти, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и тыльную с 48-, 8- и 2-мегапиксельным объективами. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4030 мА*ч.

Mi CC9e во многом похож на старшую модель, но получил 6,088-дюймовый экран, процессор Snapdragon 655, 4/6 Гбайт ОЗУ и 64/128 Гбайт флэш-памяти. Стоимость Xiaomi Mi CC9 в Китае начинается от $261, Mi CC9e – от $189.