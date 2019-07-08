Состоялся релиз ядра Linux 5.2

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.2. Среди наиболее заметных изменений: режим работы Ext4 без учёта регистра символов, раздельные системные вызовы для монтирования ФС, драйверы для GPU Mali 4xx/ 6xx/7xx, возможность обработки изменения значений sysctl в программах BPF, device-mapper модуль dm-dust, защита от атак MDS, поддержка Sound Open Firmware для DSP, оптимизация производительности BFQ, доведение подсистемы PSI (Pressure Stall Information) до возможности использования в Android.

В новую версию принято 15100 исправлений от 1882 разработчиков, размер патча - 62 Мб (изменения затронули 30889 файлов, добавлено 625094 строк кода, удалено 531864 строк). Около 45% всех представленных в 5.2 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 21% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 3% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра. 12.4% всех изменений подготовлено компанией Intel, 6.3% - Red Hat, 5.4% - Google, 4.0% - AMD, 3.1% - SUSE, 3% - IBM, 2.7% - Huawei, 2.7% - Linaro, 2.2% - ARM, 1.6% - Oracle.