Беларусбанк предупредил о новой схема интернет-мошенничества

Беларусбанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества, сообщили в пресс-службе банка.

Злоумышленник под видом "покупателя" связывается с жертвой – "продавцом" какого-либо товара в интернете. Как правило, он выбирает объявления, размещенные на бесплатных сайтах. Затем мошенник якобы собирается внести залог за товар и просит продавца передать ему реквизиты карты или, например, СМС-код.

Чтобы получить денежный перевод, "покупатель" отправляет ссылку на поддельный сайт банка, похожий на официальный. После этого злоумышленник получает доступ к интернет-банкингу "продавца" и снимает деньги со счетов.

 

 

 

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Источник: 

sputnik.by

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Опубликовал: KVbot,

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