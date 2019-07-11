Уязвимость в Windows позволяет установить контроль над компьютером жертвы

Международная антивирусная компания ESET обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows (CVE-2019-1132). Найденная брешь позволяла злоумышленникам совершать целевые атаки в Восточной Европе.
Уязвимость CVE-2019-1132 представляет собой локальное повышение привилегий в компоненте win32k.sys. После развертывания эксплойта злоумышленники получали возможность устанавливать практически полный контроль над компьютером жертвы.
В Windows 8 и более поздних версиях ОС предусмотрены механизмы защиты от подобных атак.
Уязвимость затрагивает следующие версии операционных систем:
- Windows 7 (х32);
- Windows 7 (x64);
- Windows Server 2008 (х32);
- Windows Server 2008 (x64);
- Windows Server 2008 R2;
- Windows Server 2008 R2 (x64);
Также уязвимости подвержены Windows XP и Windows Server 2003, однако Microsoft официально отказалась от поддержки этих систем.
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