Google выпустила Android Q Beta 5 и почти сразу прекратила распространение обновления

Компания Google начала распространение пятой бета-версии мобильной операционной системы Android Q или Android 10 Q. Пока что новинка представлена исключительно для устройств Google Pixel. Однако уже через несколько часов компания прекратила распространение, сообщив о проблемах у некоторых пользователей.

Суть проблемы пока не описывается, однако на Reddit компания принесла извинения и пообещала сделать новое заявление, как только недостатки будут устранены. При этом сроков пока не называют. Отметим, что это не первый подобный случай даже для нынешней ветки обновлений. В своё время компания также приостановила развёртывание Android Q Beta 4.

Что касается нововведений, то их мало, и они являются, по большей части, исправлениями. Ещё в Beta 3 появилась полноценная система управления жестами, но тогда оказалось, что жест «Назад» конфликтует с навигационным меню в некоторых приложениях. В «пятёрке» это было исправлено.

Также стало известно, что при использовании сторонних лончеров будет отключаться жестовая система навигации. Вместо неё будет использоваться старая система с тремя кнопками. После релиза обещан апдейт, который позволит принудительно включать жесты, однако очевидно, что его стоит ждать только в конце года.

А ещё была добавлена новая возможность вызова Google Assistant — свайпом от левого или правого нижних углов. Кроме того, появились визуальные индикаторы, указывающие направление. Хотя до выхода готовой версии всё может измениться. Отметим, что разработчики планируют выпустить ещё одну бету, и, очевидно, она станет последней перед выходом уже релизной сборки Android Q. Очевидно в ней уже состоится «заморозка» кодовой базы и подготовка к финалу.