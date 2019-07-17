Mail.ru Group приобрела белорусскую игровую студию

Игровое подразделение Mail.ru Group My.Games приобрело белорусскую студию Swag Masha, сообщила пресс-служба интернет-компании.

«Игровой бренд MY.GAMES (часть холдинга Mail.ru Group) объявила о полной консолидации белорусской студии SWAG MASHA, разработчика известной мобильной игры в жанре интерактивных историй Love Sick: Interactive Stories. Ранее, в июле 2018 года, студия начала сотрудничать с инвестиционным подразделением MY.GAMES, которое предоставило первые инвестиции для начала работы над проектом», - отметили в пресс-службе.

Студия была основана в мае 2018 года, она специализируется на играх с сюжетной составляющей и активно сотрудничает с именитыми авторами из игровой и киноиндустрии. Love Sick: Interactive Stories – это первая игра студии.

Как пояснили в пресс-службе Mail.ru Group, студия получила доступ к экосистеме My.Games, а также маркетинговую и операционную поддержку на всех этапах реализации проекта.