Компания Xiaomi представила смартфон Mi A3. Сегодня продажи новинки стартуют в Испании, а в других странах Европы она появится в ближайшие несколько недель.

Базовая версия с 64 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 250 евро. Вариант подороже за 280 евро наделен флэш-модулем объемом 128 ГБ. Объем оперативной памяти в обоих случаях одинаков — 4 ГБ.

Слухи о том, что Mi A3 окажется международным вариантом смартфона CC9e, представленного в Китае несколько недель назад, подтвердились. Так что никакой Snapdragon 730, которую приписывали этой модели, нет — в основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 665. В качестве ОС используется Android 9.0 Pie — чистая, так как смартфон проходит по программе Android One. Интересно, что в отличие от CC9e, здесь поддерживаются карты расширения microSD, но адаптера NFC как не было, так и нет.

Экран AMOLED характеризуется диагональю 6,088 дюйма, его защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей.

Фронтальная камера модели характеризуется разрешением 32 Мп, в основной камере три датчика. Главный разрешением 48 Мп соединен с объективом с диафрагмой F/1,79, второй модуль представлен датчиком разрешением 8 Мп и широкоугольным объективом с углом обзора 118 градусов, третий модуль с датчиком разрешением 2 Мп используется для анализа глубины сцены.

Емкость аккумуляторной батареи смартфона — 4030 мА·ч, вариантов расцветки три — синий, серый и хитрый белый (с эффектом искрения снега на солнце). Из разъемов присутствуют USB-C и стандартное гнездо для наушников, имеется и ИК-излучатель.