В Брестской области начал работу IT-лагерь МТС

Бесплатные уроки по информационным технологиям начались для воспитанников детских домов, а также для детей из семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. IT-лагерь МТС этим летом организован в Брестской области. Совместный проект Министерства образования и мобильного оператора реализуется третий год подряд.

В расписании уроков — шесть тематических дисциплин: «Робототехника», «Создание сайта», «3D-моделирование», «Программирование в Scratch и Kodu», «Графический дизайн» и «Дизайн интерфейсов». Занятия проведут преподаватели «Школы информационных технологий».

Учебная программа рассчитана на 14 дней и разработана специально для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. С июля по август обучение будет проходить для детей, которые приедут на отдых в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос» и детские оздоровительные лагеря «Орленок» и «Салют».

Маленькие айтишники будут изучать основы программирования и 3D-моделирования, узнают о том, как самостоятельно сделать робота, создадут сайт с удобным пользовательским интерфейсом и напишут программу для чат-бота.

Образовательный проект IT-лагерь реализуется компанией МТС совместно с Министерством образования. В 2017 году занятия проходили в детском оздоровительном лагере «На Ростанях». Тогда белорусские школьники создали более 300 проектов. В 2018 году 80 детей познакомились с основами робототехники, видеоблогинга и пилотирования квадрокоптерами в лагере «Горизонт».