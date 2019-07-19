Google и Facebook следят за пользователями на порносайтах

Как сообщает The New York Times, трекеры Google и Facebook фиксируют данные на десятках тысяч сайтов сексуальной тематики.

Как оказалось, из почти 22,5 тыс. сайтов порядка 93 % отправляли данные на семь сторонних доменов. При этом 79 % сайтов использовали cookie-файлы сторонних разработчиков и компаний для отслеживания пользователей.

По данным исследователей, которые проводили мониторинг порносайтов, 74 % трекеров принадлежат Google, 24 % — Oracle, а ещё 10 % — Facebook. При этом любопытно, что в самой социальной сети попытки публикации «взрослого контента» караются незамедлительно.

Учитывая такой интерес компаний к сексуальным предпочтениям пользователей, особенно беспокоит тот факт, что лишь 17 % сайтов из общего количества в 22 484 ресурсов использовали шифрование. То есть данные пользователей могут попасть в чужие руки. Однако даже если этого не произойдёт, по этим данным сами компании могут довольно точно идентифицировать пользователя в реальном мире и создать так называемые «маркетинговые профили» для целевой рекламы.

В Facebook и Google отрицают, что собранная на порносайтах информация может использоваться для этого. Утверждается, что рекламные сети не собирают и не передают личные данные, а формирование маркетинговых профилей, основанных на сексуальных интересах пользователя, запрещено. Однако некоторые данные всё равно собираются. Например, предпочтения того или иного жанра «взрослого видео», сексуальная ориентация пользователя и так далее. Иногда для идентификации достаточно и этого.