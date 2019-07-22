ESET предупреждает об атаке на пользователей FaceApp

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новой мошеннической схеме, направленной на пользователей популярного фоторедактора FaceApp. В качестве приманки выступают поддельные версии приложения с расширенным функционалом.

FaceApp — разработка российской компании Wireless Lab. Эта программа для ретуши фотографий позволяет изменить прическу, добавить улыбку или визуально изменить возраст. Недавно в FaceApp обновилась функция «состаривания» лиц, получившая большую популярность.

На волне возросшего интереса к FaceApp злоумышленники воспользовались ситуацией и начали распространять поддельные версии FaceApp Pro. В ряде случаев мошенники создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения.

При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы.

Эксперты ESET обнаружили одно из фейковых приложений FaceApp в магазине Google Play. Ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО.