Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 64 Мп

Бренд Redmi в официальном аккаунте китайской социальной сети Weibo опубликовал тизер нового смартфона с рекордным разрешением камеры — 64 Мп. Также компания показала первый пример фотографии.

Эта фотография опубликована не в оригинальном качестве. Она создавалась только для того, чтобы показать возможности камеры на 64 Мп. С таким количеством пикселей можно приближать объекты только за счет программной обработки, без оптического увеличения.

Помимо количества пикселей, есть и другие характеристики камер — размер пикселя, динамический диапазон, качество объектива, программная обработка и прочее. Так что разрешение в 64 Мп не дает гарантий высокого качества фотографий. Поэтому нужно ждать официального анонса от Xiaomi, чтобы оценить возможности новой камеры.