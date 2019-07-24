В МТС подешевели бюджетные Nokia

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизилась стоимость 3 бюджетных смартфонов Nokia. Падение цен на продукцию прославленного финского производителя в отдельных случаях составило 50 рублей.

Подешевели модели Nokia 1 Plus, Nokia 3.1 и Nokia 5.1 Plus. Все смартфоны поддерживают установку 2 сим-карт.

Nokia 5.1 Plus DS получил безрамочный экран с диагональю 5,86 дюйма, весьма достойную для своего класса производительность и двойную камеру на 13+5 Мп с функциями искусственного интеллекта. Фронтальная камера на 8 Мп прекрасно справляется с созданием запоминающихся селфи.

Плавную работу большинства современных приложений в устройстве обеспечивают 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти.

Стоимость Nokia 5.1 Plus DS снизилась на 50 рублей и составляет сейчас 399 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 36,27 рублей, а по рассрочке на 2 года – 17,34 рублей.

Nokia 3.1 DS может похвастаться компактными размерами, приятной внешностью и полезными датчиками, такими как сканер отпечатков пальцев и NFC. При наличии экрана с диагональю всего 5,2 дюма и скругленных краев, им очень удобно управлять одной рукой. Запечатлеть важные моменты из жизни помогут тыловая камера на 13 Мп и фронтальная – на 8 Мп.

За быстродействие устройства отвечают 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти.

Смартфон Nokia 3.1 DS также подешевел на 50 руб., и теперь его можно приобрести за 249 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 22,63 рублей, а по рассрочке на 2 года – 10,82 рублей.

Nokia 1 Plus DS является самой простой и доступной моделью в современной линейке смартфонов Nokia. Она оснащена 5,45-дюймовым экраном, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп.

Несмотря на скромные технические характеристики в лице 4-ядерного процессора, 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной, операционная система Nokia 1 Plus DS оптимизирована для работы с не самыми производительными смартфонами. А проблему с нехваткой памяти всегда можно решить, доустановив карту памяти microSD.

Цена на Nokia 1 Plus DS снизилась до 199 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 18,09 рублей, а по рассрочке на 2 года – 8,65 рублей.