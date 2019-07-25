Huawei займется продвижением «гигабитной экосистемы»

На форуме Gigabit, проходившем в Шанхае во время Mobile World Congress 2019, Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT), Альянс по развитию широкополосной связи, Шанхайская муниципальная комиссия по экономике и информатизации, Китайский индустриальный альянс UHD Video, компании Ovum, China Telecom, China Unicom, и Huawei достигли консенсуса по развитию фиксированных сетей.

Отмечается, что история фиксированной сети прошла пять этапов развития. В настоящее время фиксированная сеть вступила в эру гигабита на основе технологии 10G PON. Все стороны согласились работать вместе, чтобы способствовать процветанию экосистемы гигабитной индустрии. Согласно отчету Ovum, более 234 операторов по всему миру выпустили гигабитные услуги, а 20 операторов запустили услуги 10G. 10G PON - это базовая технология гигабитных сетей.

В своей речи на форуме Ао Ли, директор Института технологий и стандартов CAIC сказал: « Сейчас мы вступаем в эру гигабитного широкополосного доступа 5-го поколения с технологией 10G PON. Гигабитные оптоволоконные сети разрушат границы традиционных отраслей и принесут огромные промышленные и экономические преимущества. Мы надеемся, что все стороны будут совместно содействовать процветанию гигабитной индустрии».

Ричард Джин, представитель Huawei, сказал в своем выступлении: «Я не могу не согласиться с пятью этапами развития фиксированной сети, предложенными Альянсом по развитию широкополосной связи. Это предложение проясняет будущее развитие фиксированной сети. В эпоху интеллектуальных гигабитных технологий с 10G PON отрасль будет более динамичной и процветающей с множеством удивительных инноваций.

В будущем фиксированная сеть 5-го поколения будет идти рука об руку с 5G, чтобы в полной мере использовать огромную пропускную способность сети, оптические сети и мобильность беспроводных сетей. Инновации будут способствовать социальному развитию и позволят внедрять новые технологии в различных отраслях».