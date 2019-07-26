Apple покупает часть бизнеса Intel

Компании Apple и Intel заявили о заключении сделки по переходу подразделения Intel по производству модемов для смартфонов в собственность Apple. Стороны пришли к соглашению после нескольких месяцев переговоров, и Apple достанутся все активы Intel, связанные с этим направлением бизнеса.

Обе компании подписали все необходимые бумаги. Сумма сделки составит $1 млрд, а сама она будет закрыта в IV квартале 2019 г. в случае одобрения регулирующих и антимонопольных органов.

В результате сделки Apple выкупит у Intel всю интеллектуальную собственность, имеющую отношение к разработке модемов сотовой связи, предназначенных для использования в смартфонах. К ней относятся, помимо прочего, 17 тыс. патентов на различные беспроводные технологии, в том числе на протоколы для стандартов сотовой связи и архитектуры модемов.

Вместе с ними Apple получит оборудование, необходимое для разработки чипов и возможность аренды конвейеров по их производству. Кроме того, по условиям договора, в ее штат перейдут 2200 сотрудников модемного подразделения Intel.