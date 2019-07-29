В МТС подешевели 11 смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС произошло снижение цен сразу на 11 смартфонов Xiaomi. Некоторые модели стали дешевле на 80-90 белор. рублей. Больше всего обрушились цены на модели Xiaomi Redmi Note 7 с 32 Гб и Xiaomi Mi 8 lite с 64 Гб внутренней памяти. Они стали почти на 20% дешевле.

Xiaomi Redmi Note 7 во многих интернет-обзорах получил прозвище главного бюджетного смартфона 2019 года. Аппарат примечателен сверхчувствительной двойной камерой на 48+5 Мп, емкой батареей на 4000 мАч и высоким быстродействием в сочетании с весьма демократичной ценой. Он получил безрамочный экран с диагональю 6,3 дюйма, поддерживающий Full HD+ разрешение.

Теперь Xiaomi Redmi Note 7 стал еще доступнее, подешевев на 90 рублей. Новая цена на него составляет 399 белор. рублей. Ежемесячный платеж за него снизился до 40,81 белор. рублей при покупке в рассрочку на год, до 19,52 белор. рублей – при рассрочке на 2 года.

Xiaomi Mi 8 lite привлекателен за счет приличных характеристик и модного молодежного дизайна, который мало кого может оставить равнодушным. Зеркальная задняя панель с эффектом градиента меняет свою расцветку словно хамелеон. Обе камеры работают при поддержке искусственного интеллекта, который улучшает качество фото. Эта модель оснащена 6,26-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. А высокую скорость работы обеспечивают мощный 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 Гб внутренней памяти.

Стоимость Xiaomi Mi 8 lite уменьшилась на 80 белор. рублей. Новая цена на него теперь составляет 419 белор. рублей.