Все модели iPhone 2020 года будут поддерживать 5G

По мнению аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Сhi Kuo), все три модели iPhone, которые будут выпущены в 2020 году, получат поддержку 5G. Ранее Куо говорил о том, что только две из трёх моделей будущих iPhone смогут работать в сетях связи пятого поколения, но теперь он считает, что Apple оснастит 5G-модемами все iPhone. Это необходимо для конкуренции с 5G-смартфонами на базе Android. Также было отмечено, что после того, как Apple купила модемный бизнес Intel, в распоряжении компании появилось больше ресурсов для разработки iPhone 5G.

В подтверждение своих слов Куо говорит о том, что не только приобретение мобильного бизнес Intel является основным фактором, позволяющим выпустить сразу несколько 5G-смартфонов. По мнению аналитика, в 2020 году пользователи будут считать, что поддержка 5G является необходимой функцией. На фоне этого Apple будет непросто конкурировать с более дешёвыми смартфонами на базе Android.

Ожидается, что iPhone 2020 года получат поддержку спектров mmWave и частот до 6 ГГц (Sub 6 ГГц), что позволит соответствовать требованиям американского рынка. Технология mmWave позволяет достигать максимальных скоростей в 5G, но далеко не во всех регионах она будет использоваться, поскольку она лучше всего подходит для городских районов с высокой плотностью населения. В сельских и пригородных районах 5G будет работать на средних и низких частотах Sub-6 ГГц. Эта технология позволяет получить скорость выше, чем при использовании 4G, но до показателей mmWave он не дотянет. Ожидается, что со временем скорость в нижнем и среднем диапазонах существенно вырастет.

Несмотря на приобретение мобильного бизнеса Intel, в iPhone 2020 года будут использоваться модемы Qualcomm. Apple продолжит разработку собственных 5G-модемов, но эта работа не будет закончена раньше 2021 года. Помимо появления 5G, будущие iPhone могут появиться в новых размерах. Аналитик считает, что Apple может выпустить 5,4-, 6,1- и 6,7-дюймовые iPhone, оснащённые OLED-дисплеями.