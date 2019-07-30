Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Китайская Xiaomi представила свой новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, улучшенную версию выпущенного в марте смартфона Black Shark 2. Новый аппарат получил ещё более мощную и продвинутую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 855 Plus — она отличается от обычной версии Snapdragon 855 увеличенной на 4,2–15 % производительностью (максимальная тактовая частота ЦП повышена с 2,84 ГГц до 2,96 ГГц, а ГП — с 585 МГц до 672 МГц). Это второй после ASUS ROG Phone 2 смартфон с таким чипом.

Устройство обзавелось скоростным накопителем следующего поколения UFS 3.0 — первыми смартфонами с такой памятью была серия OnePlus 7. Кроме того, как и намекал производитель, время реакции на касания снижена до 34,7 мс (частота снятия показаний — 240 Гц), а также используется новый оптимизированный алгоритм обработки прикосновений, особенно для игр.

Смартфон также получил 6,39-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FHD+, поддержкой HDR и улучшенной технологией борьбы с ШИМ — DC Dimming 2.0. Жидкостное охлаждение 3.0 обещает более эффективный отвод тепла благодаря применению пластины и трубки с хладагентом — всё это немаловажно для игровых нагрузок. Стоит также упомянуть, что аппарат использует новое оформление тыльной стороны в духе автомобилей F1 и новый эффект освещения.