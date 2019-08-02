В МТС увеличился ассортимент смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС поступили в продажу смартфоны Xiaomi Mi 9 SE с 64 Гб и Xiaomi Mi 9 T со 128 Гб памяти. Теперь у обеих моделей доступны версии с 64 и 128 Гб. Эти девайсы являются субфлагманами Xiaomi из модельного ряда 2019 года.

Xiaomi Mi 9 T получил безрамочный экран с диагональю 6.39 дюйма и FHD+ разрешением. Тройная основная камера на 48+8+13 Мп поддерживает технологию ИИ, который автоматически выбирает правильные настройки для того чтобы фото получились максимального качества. Благодаря выдвигающейся селфи-камере на 20 Мп удалось отдать максимальное количество пространства на передней панели под изображение. Высочайшую производительность обеспечивают 8-ядерный процессор и 6 Гб оперативной памяти.

Xiaomi Mi 9 T с 64 Гб внутренней памяти доступен по цене 855 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 86,27 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – 41,26 белор. рублей. Версия со 128 Гб стоит 935 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж за нее составит 94,45 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – 45,17 белор. рублей.

Xiaomi Mi 9 SE оснащен безрамочным 5.97-дюймовым экраном с FHD+ разрешением. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Тройная камера от Sony на 48+8+13 Мп идентична камере Xiaomi Mi 9 T. Фронтальный фотомодуль на 20 Мп также работает, используя алгоритмы ИИ, но расположен более традиционно – на передней верхней части смартфона. Самые современные приложения и «тяжелые» игры с комфортом позволяют использовать мощный 8-ядерный процессор и 6 Гб оперативной памяти.

Xiaomi Mi 9 SE с 64 Гб внутренней памяти продается по цене 809 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 81,72 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – 39,08 белор. рублей. Модификация со 128 Гб стоит 899 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж за нее составит 90,481 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – 43,43 белор. рублей.