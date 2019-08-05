Xiaomi готовит смартфон с солнечной батареей

Компания Xiaomi запатентовала смартфон, основным источником энергии в котором станет солнечная батарея, сообщает LetsGoDigital. Соответствующие документы были зарегистрированы во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Девайс получит специальную панель на задней части корпуса, которая будет постоянно принимать энергию для зарядки. Рядом с ней разместится двухмодульная камера.

Фронтальную часть устройства полностью занимает экран без кнопок управления. На чертеже не отмечены ни вырез под селфи-камеру, ни отсек выдвижного механизма. Возможно, в экологичном смартфоне Xiaomi будет готова реализовать подэкранную селфи-камеру.

К сожалению, пока неизвестно, как будет называться смартфон и когда состоится его релиз. Также в патенте не раскрываются технические подробности нового устройства. Поэтому остается ждать новых подробностей.