Google закрывает приложение для планирования поездок Trips

Компания Google закрывает своё приложение для планирования поездок Trips. Разработчики говорят о том, что большая часть функций приложения будет перенесена в поисковик Google, а также фирменное приложение «Карты».

С понедельника приложение перестало функционировать, но заметки и сохранённые места останутся доступны в поисковике для пользователей, использующих аккаунт Google.

Для обнаружения разных достопримечательностей, популярных мест, развлекательных заведений и других примечательных объектов предлагается использовать поисковую систему или же обновлённый портал «Путешествия» от Google.

В скором времени появится возможность добавлять и редактировать заметки через портал путешествий Google. Кроме того, в приложении «Карты» также можно искать интересные места, осуществлять бронирование билетов, а все сформированные заказы будут доступны пользователям в автономном режиме.