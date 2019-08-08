В Google Chrome появилась система защиты от опасных загрузок

В рамках программы Advanced Protection разработчики Google реализуют надёжную систему защиты учётных записей пользователей, подверженных целевым атакам. Данная программа непрерывно развивается, предлагая пользователям новые инструменты, позволяющие защитить учётные записи Google от разных типов атак.

Уже сейчас участники программы Advanced Protection, включившие синхронизацию в браузере Chrome, начнут получать в автоматическом режиме более надёжную защиту от рискованных загрузок в сети Интернет. В первую очередь речь идёт о файлах, содержащих в себе вредоносный код.

Активировать новую функцию могут участники упомянутой ранее программы, которые приобрели специальные электронные ключи. Дополнительная защита является актуальным инструментом для журналистов, бизнесменов, политиков и других людей, регулярно работающих с важными документами, конфиденциальность которых необходимо сохранить. После активации новой функции веб-браузер Chrome будет предупреждать пользователя о том, что он пытается скачать потенциально опасный файл. Более того, в некоторых случаях может включаться автоматическая блокировка загрузки. Представители Google говорят о том, что такая защита позволит сохранить конфиденциальность пользовательских данных.

Дополнительная защита от загрузки потенциально опасных файлов в браузере Chrome является частью предложений по безопасности для тех, кто зарегистрирован в программе Advanced Protection. Кроме этого, несколько дней назад разработчики объявили о том, что администраторы корпоративных сетей смогут использовать программу расширенной защиты для обеспечения безопасности учётных записей пользователей сервисов G Suite, Google Cloud Platform, а также Cloud Identity.