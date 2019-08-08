EPAM и «Образование для будущего» открывают детский социальный IT-лагерь

9 августа 2019 года EPAM и ассоциация «Образование для будущего» в третий раз открывают детский социальный лагерь “Junior Ignite Camp”. 100 талантливых ребят в течение 9 дней будут погружаться в мир информационных технологий, изучать английский язык, программирование и робототехнику, работать в командах. В этом году участниками лагеря станут подростки (12-14 лет) из 34 городов и поселков Могилевской области, ребята с инвалидностью, подопечные UNHCR и SOS-деревни Боровляны.

Концепция “Junior Ignite Camp” 2019 – Школа предпринимательства. Ребята познакомятся с особенностями ведения бизнеса и создадут уникальные проекты, которые помогут решить существующие в их школах и городах проблемы. В этом им помогут преподаватели-волонтеры лагеря: программисты, тренера и учителя иностранных языков. В конце смены подростки презентуют свои разработки инвесторам на английском языке.

Кроме основной программы подростков ждут различные мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и профориентация, творческие конкурсы и викторины. Таким образом, теория будет чередоваться с пратикой, а обучение – с отдыхом.

Участие в образовательной программе (проживание, питание, все дополнительные мероприятия) бесплатное .

Дата проведения: 9 – 17 августа 2019 года.

Адрес: оздоровительный лагерь «Богатырь», Минская обл., Борисовский р-н, д. Дудинка