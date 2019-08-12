А1 представил в Беларуси свой первый смартфон за 199 рублей

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 представил первый смартфон под собственной торговой маркой – «А1 Альфа». Новинку отличает большой 6,26-дюймовый экран, двойная основная камера 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта, а также 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

Мобильное устройство работает под управлением последней версии операционной системы Android 9.0 Pie и представлено в магазинах А1 в двух цветах корпуса – черном и бирюзовом.

Приобрести смартфон «A1 Альфа» можно в фирменных центрах продаж и обслуживания A1, интернет-магазине компании, а также в пунктах продаж и обслуживания поверенных.

Для действующих и новых абонентов компании на покупку «А1 Альфа» действуют следующие условия: специальная цена от 199 рублей при единоразовом платеже, а также 9,90 рубля в месяц при покупке в 30-месячную рассрочку.