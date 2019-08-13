Xiaomi представила новую версию Mi 9

Флагман Xiaomi Mi 9 дебютировал в феврале в двух версиях — с 6 и 8 ГБ ОЗУ, а также 128 ГБ флэш-памяти.

Однако такой объем энергонезависимой памяти может не все показаться достаточным, поэтому в компании выпустили новую топовую версию модели — с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Продажи новинки в Китае стартуют 14 августа.

Первые покупатели новой модификации Mi 9 получат в подарок беспроводную зарядку. Стоимость модели составила $467, другие варианты Mi 9 оценены в Китае в $368 и $425. Ну а на старте продаж Mi 9 стоил от $425.