Huawei запустит собственный картографический сервис Map Kit в октябре

В октябре этого года китайская компания Huawei запустит собственный картографический сервис, который будет называться Map Kit.

Map Kit не будет доступен напрямую для использования потребителями. Новый сервис будет предназначаться для разработчиков, которые смогут создавать приложения, используя возможности сопоставления Map Kit.

Развивать сервис помогут партнёры из разных стран, в том числе российская компания «Яндекс». Сервис сможет взаимодействовать с местными картографическими службами, он будет доступен на 40 языках и охватит 150 стран и регионов. Кроме того, в ряде стран Huawei сможет задействовать собственные телекоммуникационные базовые станции, чтобы использовать спутниковое позиционирование для своей картографической службы.