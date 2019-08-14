В Беларуси набирают популярность услуги по внедрению GDPR

Компания Synesis Stratus, входящая в состав Synesis Group, расширяет портфель услуг в сфере защиты информации и информационной безопасности двумя актуальными для белорусского рынка предложениями - сервисом по внедрению требований GDPR и комплексному анализу защищенности (тестирование на проникновение). Международный опыт и практическая экспертиза позволяют Synesis Stratus оказывать профессиональные услуги в данных областях для клиентов любых масштабов: от стартапов до корпоративного и государственного сектора.

"Внедрение комплекса мер по выполнению требований GDPR - одна из набирающих популярность услуг в области защиты информации в Беларуси", - рассказывает заместитель директора по развитию бизнеса Synesis Stratus Антон Кунцевич. - Наши эксперты готовы не только подготовить пакет необходимых документов на соответствие регламенту, но и выстроить бизнес-процессы системы менеджмента персональных данных, а также систему защиты информации, соответствующую отраслевым стандартам".

Дополнительно возможно обучение сотрудников работе с персональными данными в соответствии с GDPR, а также консультации при внутренних административных процедурах (Data Protection Impact Assessment).

Соблюдение Общего Регламента по защите данных - GDPR (General Data Protection Regulation) предписано всем компаниям, так или иначе взаимодействующим с Европейским союзом в плане обработки персональных данных. Таким образом, соответствие стандартам GDPR актуально не только для компаний-резидентов ЕС, но и для большого числа белорусских компаний, чьи программные продукты могут использоваться гражданами стран ЕС.

Подробнее об услугах по внедрению GDPR компанией Synesis Stratus можно узнать здесь.