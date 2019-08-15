В МТС стартует акция "Вместе выгоднее"

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 14 августа по 15 сентября действует акция "Вместе выгоднее". Больше месяца при покупке смартфонов Apple iPhone Xr 64 Гб или Apple iPhone Xr 128 Гб смарт-часы Apple Watch можно будет приобрести со скидкой в 30%.

В акции принимают участие умные часы Apple Watch третьего и четвертого поколения, а также модель Apple Watch Nike+ Series 4, созданная в коллаборации с прославленным мировым производителем спортивной одежды и обуви.

Для получения скидки необходимо, чтобы приобретение основного оборудования и смарт-часов происходило одновременно, с оформлением на один и тот же абонентский номер.

При покупке смартфона за полную стоимость смарт-часы также должны приобретаться за полную стоимость. При покупке в рассрочку – на смарт-часы оформляется тот же период рассрочки, что и на смартфон.

К одному оборудованию может быть приобретена только 1 единица смарт-часов с 30%-ой скидкой.