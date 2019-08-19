YouTube меняет правила использования музыки в роликах

YouTube вносит изменения в свою политику касательно авторских прав в плане музыки, используемой в видео. И это может увеличить число страйков и блокировок в ближайшей перспективе.

Как отмечается, владельцы авторских прав больше не смогут монетизировать видео авторов, использующих короткие фрагменты музыки. То же справедливо для видео, где та или иная песня звучит непреднамеренно.

При подаче жалобы на такой ролик правообладатели более не смогут зарабатывать деньги на нём. Можно будет убрать монетизацию для автора или удалить видео полностью. Как ожидают в компании, это позволит решить ряд проблем с подобными жалобами. Хотя не исключено, что музыкальные лейблы начнут попросту «бомбардировать» YouTube страйками на то или иное видео. Но также нельзя исключать, что в будущем ситуация может измениться к лучшему.

В компании заявили, что это решение рассматривают как «важный шаг к достижению правильного баланса в долгосрочной перспективе». При этом отмечается, что нововведения в правилах сервиса не распространяются на совпадения, найденные автоматической системой YouTube Content ID.

Новые правила вступят в строй с середины будущего месяца.