Google обновила дизайн магазина Play Store. Он преобразился в соответствии с обновленной концепцией Material Design и теперь стал еще светлее.

Теперь все страницы оформлены в белом цвете, а иконки и кнопки навигации подсвечиваются при наведении цветом раздела. Например, на домашнем экране они зеленые, а в Музыке – красные.

Также магазин получил поддержку жестов, которые были добавлены в Android Q, а вкладки теперь находятся в нижней части, что делает их более доступными при работе одной рукой. Еще разработчики адаптировали интерфейс магазина для планшетов, чтобы он хорошо смотрелся на хромбуках. Поддержки темной темы пока нет, но она может быть добавлена позже.

Обновленный Play Store дебютирует в ближайшие недели.