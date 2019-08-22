Google, Intel и Microsoft создают консорциум по защите данных

Защитить пользовательские данные на каждом этапе их использования помогут промышленные гиганты Google, Intel, Microsoft, а также несколько других компаний, создавших Консорциум конфиденциальных вычислений (Confidential Computing Consortium).

Главная задача проекта заключается в том, чтобы «определить и ускорить» развитие технологии с открытым исходным кодом, которая обеспечит действительно конфиденциальный доступ к данным. В идеале данные всегда должны находиться в зашифрованном состоянии, что не дать посторонним лицам получить к ним доступ.

Согласно имеющимся данным, специалисты Microsoft займутся созданием программного обеспечения для безопасной среды исполнения, инженеры Intel разработают инструменты, позволяющие защитить код на аппаратном уровне. Кроме того, планируется использование инструмента Red Hat, который абстрагирует защищённые среды до уровня, позволяющего создавать и запускать частные «беcсерверные» приложения. Возглавит консорциум некоммерческая организация Linux Foundation.