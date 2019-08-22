МТС снизил цены на Apple iPhone 8 64 Гб и Apple iPhone 8 Plus 64 Гб

В сети салонов и интернет-магазине МТС произошло снижение цен на смартфоны Apple iPhone 8 64 Гб и Apple iPhone 8 Plus 64 Гб. iPhone 8 и iPhone 8 Plus были первыми смартфонами Apple, задняя крышка которых была выполнена из закаленного стекла. Новый дизайн не только придал им стильный внешний вид, но и дал возможность поддерживать беспроводную зарядку.

Еще одной ключевой особенностью iPhone 8 и iPhone 8 Plus стало появление функции True Tone, благодаря которой цветовая температура экрана автоматически подстраивается под особенности освещения. Она позволяет сохранять естественную цветопередачу при любых условиях.

Смартфоны Apple в 2017 году традиционно получили одни из лучших на рынке фотокамер, которые не гнались за количеством пикселей. iPhone 8 досталась основная камера на 12 Мп и фронталка на 7 Мп, а iPhone 8 Plus обзавелся сдвоенным фотомодулем на 12+12 Мп.

Цена на iPhone 8 с 64 Гб памяти снизилась до 1579 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 159 белор. рублей, а при рассрочке на два года – 82,56 белор. рублей. iPhone 8 Plus с 64 Гб памяти подешевел до 1899 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 190,81 белор. рублей, а при рассрочке на два года – 99,52 белор. рублей.