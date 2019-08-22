Huawei предсказывает 10 мегатенденций на 2025 год

Компания Huawei представила свой отчет Global Industry Vision (GIV) о развитии технологий и промышленности вплоть до 2025 г.

Опираясь на собственные количественные данные и примеры проникновения технологий в разные отрасли, Huawei выделяет 10 трендов, определяющих нашу жизнь уже сегодня, включая охват 5G, внедрение ИИ, домашних роботов и умных помощников.

10 тенденций и примеры ключевых прогнозов GIV на 2025 год:

1. Жизнь с ботами: Достижения в области материаловедения, искусственного интеллекта и сетевых технологий способствуют распространению робототехники в различных сферах. GIV прогнозирует, что использование домашних роботов увеличится на 14%.

2. Супер-зрение: Конвергенция 5G, VR / AR, машинного обучения и других новейших технологий позволит видеть предметы на больших расстояниях, без искажений поверхности, открывая новые перспективы для людей, бизнеса и культуры. GIV прогнозирует, что процент компаний, использующих AR / VR, увеличится до 10%.

3. Обслуживание без поиска: Поскольку управляемые данными и оснащенные датчиками приборы и устройства начинают предвидеть наши потребности, поиск будет осуществляться без использования кнопок, также без особых усилий будут создаваться персональные социальные сети. GIV прогнозирует, что 90% владельцев умных устройств будут использовать интеллектуальных личных помощников.

4. Улицы с учетом индивидуальных потребностей: Интеллектуальные транспортные системы соединят людей, транспортные средства и инфраструктуру без пробок, будут быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, что очень облегчит жизнь. GIV прогнозирует, что 15% автомобилей будут иметь технологию самоуправляемых транспортных средств.

5. Работа с ботами: Интеллектуальная автоматизация, уже трансформирующая многие отрасли, будет решать более опасные, повторяющиеся и высокоточные задачи, что благоприятно скажется на безопасности и производительности. GIV прогнозирует, что в промышленности на каждые 10 000 сотрудников будет работать 103 робота.

6. Расширенное творчество: ИИ сократит барьер доступа к научным экспериментам, инновациям и искусству, открывая золотую жилу доступного для всех творческого потенциала. GIV прогнозирует, что 97% крупных компаний будут применять ИИ.

7. Бесконтактное общение: ИИ и анализ больших данных создадут бесперебойную связь между компаниями и клиентами и устранят языковые барьеры. Точность, понимание и доверие будут лежать в основе будущих коммуникаций. По прогнозу GIV, компании будут использовать 86% производимых ими данных.

8. Симбиотическая экономика: Компании по всему миру внедряют цифровые технологии и интеллектуальные приложения на платформах унифицированного доступа, что означает более тесное сотрудничество, совместное использование ресурсов, укрепление глобальных экосистем и повышение производительности. По прогнозу GIV, 85% бизнес-приложений будут храниться в облаке.

9. Быстрый запуск 5G: 5G внедряется быстрее, чем любая другая беспроводная сеть. Его потенциал для людей, бизнеса и общества огромен. GIV прогнозирует, что 58% населения мира будет иметь к нему доступ.

10. Глобальное цифровое управление: Достижения в области цифровых технологий будут сбалансированы общими стандартами и принципами использования данных. По прогнозу GIV, годовой объем глобальных данных достигнет 180 ZB (1 ZB = 1 триллион ГБ).

По словам директора по маркетингу ИКТ-инфраструктуры Huawei Кевина Чжана: «Человеческое исследование никогда не остановится. Мы должны смотреть в будущее, переходя от инноваций к изобретениям. Мы наблюдаем быстрые изменения в жизни, работе и обществе, так как каждая отрасль применяет ИИ, 5G, облачные вычисления и другие новые технологии. Huawei стремится создавать цифровые платформы, пользовательский опыт и интеллектуальные технологии. Наша миссия - предложить каждому человеку, дому и организации умное будущее и преимущества совершенно новых возможностей для роста».

С первым отчетом, выпущенным в 2018 году, GIV@2025 предназначен для анализа тенденций развития отрасли и служит стратегическим руководством для развертывания ИКТ.