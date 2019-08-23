Android Q превратился в Android 10

Компания Google, как известно, сейчас готовится к релизу новой операционной системы Android. До недавнего времени она проходила под именем Android Q, но теперь её официальное название стало известно. И это Android 10.

В компании заявили, что меняют схему наименования продуктов. Если раньше использовался алфавитный порядок, а каждой версии Android давали название определённой сладости, то теперь схема будет иной. Потому для новой версии выбрали цифровое обозначение, что должно упростить понимание.

Как отмечается, в некоторых языках буквы «л» и «р» звучат одинаково, потому последовательность KitKat и Lollipop не для всех очевидна. Также оказалось, что Pie (пирог) считается десертом не везде, а Marshmallow (зефирки) не так популярны, как предполагалось. Помимо этого, Android давно уже вышел за пределы просто операционной системы для смартфонов. На нём работают планшеты, «умные» часы, телевизоры, автомобили и так далее.

Кроме смены названия в компании также изменили логотип. И хотя он в целом походит на старый, но всё же отличия есть. Официально смена логотипа состоится в ближайшие недели, одновременно с выпуском версии Android 10. Пока что известно, что новинка получит чёрный цвет вместо зелёного.