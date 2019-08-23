В МТС появился красный Xiaomi Redmi 7a

В сети салонов и интернет-магазине МТС расширился ассортимент мощных бюджетных смартфонов. К уже существующим предложениям добавился Xiaomi Redmi 7a 2/32Gb красного цвета.

Теперь в МТС можно выбрать Xiaomi Redmi 7A 2/32Gb из 3 расцветок: черной, синей и красной. Аппарат является самой бюджетной моделью из актуальной линейки смартфонов Xiaomi. Вместе с тем, он располагает солидными техническими характеристиками.

Высокую производительность при выполнении повседневных задач в Xiaomi Redmi 7A обеспечивают мощный 8-ядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти. Фотографии высокого качества поможет сделать основная камера на 13 Мп, а эффектные селфи – 5-мегапиксельная фронталка.

Xiaomi Redmi 7A получил очень емкий аккумулятор на 4000 мАч. С помощью технологии распознавания лица его можно разблокировать одним взглядом. А защита от брызг защищает смартфон от случайного попадания капель влаги. Новичок в красном корпусе оснащен внутренним накопителем с 32 Гб памяти. Доступна также версия и с 16 Гб.

Продается Xiaomi Redmi 7a 2/32 Гб красного цвета по цене 259 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 23,54 рубля, а при рассрочке на 2 года – 11,26 рубля.