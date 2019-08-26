KV.by проведет конкурс на лучшую облачную бухгалтерию, CRM-систему и хостинг

Старейший белорусский ИТ-портал KV.by учреждает новый конкурс на лучший программный продукт, который может использоваться на территории Беларуси.
Конкурс будет проведен по следующим номинациям:
• Лучшая облачная бухгалтерия (для ИП, для упрощенной системы налогообложения, для предприятий);
• Лучшая CRM-система;
• Лучший хостинг.
К участию в конкурсе допускаются фирмы-разработчики исключительно с собственными разработками. Миссия нашего конкурса - определить компании, которые разрабатывают ПО на мировом уровне. Условия участия в конкурсе будут объявлены чуть позже. Следите за обновлениями на сайте KV.by.
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