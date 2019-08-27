Финальная версия операционной системы Android 10 выйдет 3 сентября 2019 года. В этот день она появится на смартфонах Pixel.

Обновление будет доступно пользователям Pixel 3/3XL, 3a/3a XL и Pixel 2/2 XL. Также оно достанется обладателям оригинальных Pixel и Pixel XL, хотя эти устройства уже перешагнули за двухлетний жизненный цикл.

Обновление прочих устройств начнется позже. Для Galaxy S10+, S10 и S10e релизное окно – конец декабря – начало января, для Galaxy Note 10 – конец января 2020 года.

В Android 10 появился режим ограничения уведомлений Focus Mode, нативная поддержка режима рабочей станции, складных телефонов, фоновых обновлений и темной темы.