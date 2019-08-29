В БГУ внедрят электронные зачетные книжки

Около пяти тысяч первокурсников и магистрантов БГУ всех форм обучения станут пользователями электронных зачеток. Этот пилотный проект позволит создать многофункциональный веб-сервис для обучающихся ведущего вуза страны и оптимизировать аттестационный процесс.

IT-инновация включает все функции своего бумажного прототипа и значительно упрощает подготовку отчетной документации и анализ успеваемости. Кроме того, обучающиеся и их родители в любое время на компьютере, планшете или смартфоне смогут получить доступ через личный кабинет студента к просмотру экзаменационных оценок за весь период обучения. Также она освобождает студентов от необходимости замены бумажного документа при его повреждении или потере.

На начальном этапе внедрения электронных зачеток использование бумажных ведомостей сохранится. В дальнейшем предполагается полная автоматизация процесса аттестации. Средством идентификации учащегося на экзамене станет студенческий билет.

Внедрение электронной зачетки позволит значительно сэкономить финансовые средства за счет отказа от бумажной версии и использования имеющихся в БГУ современных цифровых технологий.