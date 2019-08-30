Более 4 тысяч школьников из 22 стран посетили выставку МТС «Вселенная интернета»

Интерактивная выставка «Вселенная интернета» завершила работу в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Экспозицию посетили более 4 тысяч школьников из 22 стран.

Выставка работала в лагере на протяжении всех смен. За это время с правилами безопасного поведения в интернете познакомились не только белорусские школьники, но и ребята из Литвы, Латвии, России, Сирии, Китая, Японии и других стран.

Обучающая площадка «Вселенная интернета» — это шесть интерактивных зон, которые рассказывают об истории Глобальной сети, знакомят с правилами безопасного размещения личной информации и общения в соцсетях, помогают разобраться, как защитить гаджеты от вредоносных программ. Кроме того, школьники проходят опрос на тему кибербуллинга. Проект направлен на повышение безопасности детей в интернет-пространстве.

«Вселенная интернета» — это совместный проект Министерства образования Беларуси, компании МТС и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. За время работы выставки экспозицию посетили уже более 10 тысяч детей. Интерактивная площадка впервые открылась в Минске в Национальной библиотеке в сентябре 2018 года, а в марте 2019 года переехала в Гомель. Планируется, что выставка «Вселенная интернета» пройдет во всех областных городах Беларуси.