Вышел Firefox 69.0

Firefox 69.0 в настоящее время уже можно получить через обновления OTA в установленном браузере. Также можно скачать сетевой или полный установщик на официальном FTP. И хотя крупных нововведений в этой версии нет, всё же Firefox 69 приносит некоторые улучшения для пользователей Windows и Mac.

В последнем случае речь идёт об увеличении времени автономной работы на компьютерах Mac в конфигурации с двумя графическими процессорами. В этом случае Firefox теперь выбирает более энергоэффективный GPU, что позволяет снизить потребление энергии при воспроизведении WebGL-контента. Также для пользователей MacOS браузер теперь отображает ход загрузки в Finder.

В Windows изменения проявились в повышении производительности. Теперь браузер позволяет пользователям правильно устанавливать уровни приоритета для того или иного контента. А ещё добавлена поддержка расширения HmacSecret для веб-аутентификации в системах Windows 10 May 2019 Update или более поздних версиях. Это расширение позволяет использовать Windows Hello.

Наконец, 69 вносит изменения в работу плагина Adobe Flash Player. Отныне его запуск придётся разрешать каждый раз при обнаружении Flash-содержимого на сайте. Таким образом, компания Mozilla продолжает путь к полному отказу от устаревшей и «дырявой» веб-технологии.