МТС предлагает скидку на все смартфоны Xiaomi до 15 сентября

Лето подошло к концу, но промокод «Супер» все еще в строю! С 3 по 15 сентября он будет предоставлять скидку на все смартфоны Xiaomi.

Механика акции остается прежней, изменился лишь размер скидки. Теперь она составляет 15% при покупке устройства единовременным платежом, и 5% - при покупке в рассрочку.

Напоминаем, что для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Цены на сайте интернет-магазина на товары, участвующие в акции, отображаются без учета скидки. Итоговая сниженная стоимость будет отображаться в корзине только после применения промокода.

Полный список моделей Xiaomi, принимающих участие в акции, смотрите по ссылке.