Huawei занимает 2-е место по продажам смартфонов в мире

5 сентября в шоу-руме HUAWEI в Минске прошел первый HUAWEI Media Day. Топ-менеджеры компании представили новые продукты и рассказали о планах на будущее.

Согласно отчету IDC по итогам 2-го квартала 2019 года Huawei уверенно обгоняет Apple и занимает 2-е место по продажам смартфонов в мире с долей рынка более 17%.

Следующей сессией HUAWEI Media Day стала 5G – тему открыл гостям Алексей Голубь, маркетинг и PR менеджер HUAWEI CBG Беларусь.

Сегодня HUAWEI – лидер в разработке продуктов и решений для связи пятого поколения. Вклад компании в создание стандарта 5G-связи трудно переоценить. К концу 2018 года HUAWEI владела 2570 патентами в этой сфере. Кроме того, только HUAWEI предлагает полный набор решений для построения 5G-сетей – от оборудования для базовых станций до клиентских беспроводных роутеров и смартфонов.

Компания уже заключила более 50 контрактов на поставку 5G-оборудования и отгрузила более 200 тысяч базовых станций 5G. Прогнозируется, что к концу 2019 года этот показатель будет равен 500 тысячам станций. Компания HUAWEI готова первой подключиться к развертыванию сетей 5-го поколения в Беларуси.

Также на HUAWEI Media Day представили смартфоны-новинки:

флагманские камерофоны HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro в новом для Беларуси черном цвете. Линейка смартфонов HUAWEI P30 с топовыми мобильными камерами, разработанными совместно с Leica, заслуженно пользуется высокой популярностью у белорусов; и суперинновационный складной смартфон HUAWEI Mate X (5G), продажи которого потребители с нетерпением ожидают по всему миру.

Особенность смартфона – складной форм-фактор. С HUAWEI Mate X вы получите новый визуальный опыт. Экран HUAWEI Mate X можно сгибать и разгибать множество раз: надежность обеспечивает запатентованный шарнир Falcon Wing. Прочный OLED-экран отлично передает цвета и не растягивается, когда вы раскладываете смартфон. Смартфон подходит как для игр и видео, так и для работы над проектами.