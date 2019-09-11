«Лаборатория Касперского» выяснила, как белорусские дети провели лето

Как выяснила «Лаборатория Касперского», в эти летние каникулы белорусских детей в интернете больше всего интересовало общение и музыка в социальных сетях, а также видео на YouTube, новые сериалы и фильмы. Существенную долю времени в интернете они также потратили на изучение ассортимента онлайн-магазинов. А вот всевозможными неподходящими темами типа эротики и порно, алкоголя и наркотиков, насилия и азартных игр, дети интересовались гораздо меньше, чем этого традиционно опасаются родители.

Проанализировав анонимизированые поисковые запросы детей по всему миру, эксперты «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что этим летом они чаще всего искали какие-либо фильмы и сериалы – 22% от всех запросов в поисковиках. В большинстве случаев дети интересовались новым фильмом про Человека-паука, который вышел на экраны в конце июня. Также их внимание было направлено на диснеевскую экранизацию Алладина и третью часть боевика про Джона Уика.

Что касается сериалов, то в Беларуси, как в общем и во всём мире, юные пользователи чаще всего искали новый сезон «Очень странных дел» от Netflix. При этом их интересовал не только сам сериал, но и информация о молодых актёрах, многие из которых являются их сверстниками. На втором месте по популярности у детей оказался мини-сериал от HBO «Чернобыль». Любопытно, что на фоне успеха этого сериала дети стали интересоваться радиацией и всем, что с ней связано, – в их поисковых запросах появились слова «радиоактивный», «радон» и другие подобные, которые раньше не попадали даже в десятку тысяч наиболее популярных.

Судя по всему, летом у детей появляется больше времени на сёрфинг в интернет-магазинах. Как свидетельствует общемировая статистика «Лаборатории Касперского», в среднем в течение года на категорию «Электронная коммерция» пришлось около 9% поисковых запросов; летом же этот показатель вырос почти до 13%. Самыми популярными запросами, связанными с темой шопинга, стали Amazon, eBay и AliExpress. Из брендов одежды и обуви дети больше всего интересовались Vans, Gucci, Zara, H&M, Off-White и Balenciaga. Из техники же их привлекала продукция Apple и Samsung.

Что касается компьютерных игр, то, согласно статистике, летом произошёл небольшой спад этой активности. Но это вовсе не говорит о том, что дети стали меньше играть. Напротив, как показывают данные поисковых запросов, компьютерные игры дети искали почти так же часто, как фильмы и сериалы – в 19% случаев; и наибольшей популярностью у них пользуются такие игры, как Minecraft, Roblox и Fortnite. Кроме того, дети всё быстрее переходят на мобильные платформы и часто предпочитают играть на смартфонах и планшетах.