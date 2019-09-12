Патч для Windows 10 исправил проблему с сильной нагрузкой на процессор

После установки накопительного обновления KB4512941 пользователи Windows 10 (1903) не могли нормально работать с голосовым помощником Cortana, так как это вызывало значительное повышение нагрузки на ЦП.

Как оказалось, проблема была связана с тем, что пользователи отключали поиск по сети через Windows Search. Так, в этом случае пользователи могли наблюдать пустую страницу поиска при использовании Windows Desktop Search, а также SearchUI.exe серьезно нагружал процессор. В качестве временного решения проблемы разработчики советовали включить поиск Bing в Windows Search или перезаписать файлы Cortana более старыми версиями.

На этой неделе для данного бага был выпущен полноценный патч, так что «костыли» и включение поиска больше не понадобятся. Проблему решает установка обновления KB4515384.