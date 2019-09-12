Патч для Windows 10 исправил проблему с сильной нагрузкой на процессор

После установки накопительного обновления KB4512941 пользователи Windows 10 (1903) не могли нормально работать с голосовым помощником Cortana, так как это вызывало значительное повышение нагрузки на ЦП.
Как оказалось, проблема была связана с тем, что пользователи отключали поиск по сети через Windows Search. Так, в этом случае пользователи могли наблюдать пустую страницу поиска при использовании Windows Desktop Search, а также SearchUI.exe серьезно нагружал процессор. В качестве временного решения проблемы разработчики советовали включить поиск Bing в Windows Search или перезаписать файлы Cortana более старыми версиями.
На этой неделе для данного бага был выпущен полноценный патч, так что «костыли» и включение поиска больше не понадобятся. Проблему решает установка обновления KB4515384.
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Комментарии
А я так и не смог перейти на 1903. На моем компе один из процессов (то ли МС-файрвол, то ли МС-антивирус - в общем, что-то из этой серии) постоянно грузил процессор. И никак не хотел отключаться, ни через реестр, ни через политики. Пришлось вернуться на 1809.