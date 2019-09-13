Вышло первое обновление безопасности для Android 10

Google выпустила первое обновление безопасности для Android 10. Оно устраняет 49 уязвимостей в различных компонентах системы, включая Framework, Media Framework, System и других.

Одна из исправленных уязвимостей позволяла злоумышленнику удаленно загрузить на устройство вредоносный файл для выполнения произвольного кода на устройстве. Также компания выпустила обновление безопасности для устройств Pixel, которое устраняет 103 уязвимости. Оно предназначено для Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a и Pixel 3a XL.

Напомним, в Android 10 появился режим ограничения уведомлений Focus Mode, нативная поддержка режима рабочей станции, складных телефонов, фоновых обновлений и темной темы.