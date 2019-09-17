IBA Group запускает лабораторию Цифровых двойников

13 сентября Департамент №1 IBA Group запустил лабораторию Цифровых двойников (Digital Twin), которая будет специализироваться на продуктовой разработке в этой области.

Одновременно с запуском лаборатории начался и двухнедельный хакатон, в ходе которого четыре команды должны будут разработать прототип четырех продуктов в области Цифровых двойников. Затем наиболее удачные прототипы будут переданы во внутренний Акселератор IBA, где их планируется довести до состояния полноценных продуктов.

Что касается оценки проектов хакатона, то к ней привлекут и представителей бизнеса: в жюри войдут потенциальные заказчики. По замыслу организаторов, это позволит эффективнее оценить идеи продуктов с точки зрения их востребованности рынком.

Участникам хакатона выделены отдельные рабочие зоны, а также общее виртуальное пространство для совместной работы (Jira и GitLab). Внедрение таких подходов позволяет компании наращивать свою экспертизу без отрыва от производства