Представлены смартфоны серии HUAWEI Mate 30

Компания HUAWEI представила смартфоны серии HUAWEI Mate 30 на презентации в Мюнхене. Являясь первыми в мире 5G смартфонами второго поколения, устройства серии HUAWEI Mate 30 устанавливают новые стандарты для всех направлений: от эстетического дизайна до аппаратных компонентов и программных решений.

Дисплей OLED HUAWEI Horizon Display обеспечивает эффект полного погружения при просмотре визуального контента, а процессор Kirin 990 5G SoC, впервые в мире получивший интегрированные на одном кристалле вычислительные модули и 5G модем, демонстрирует высокую производительность и энергоэффективность.

Основная камера HUAWEI Mate 30, состоящая из четырёх фотомодулей, включает в себя сверхчувствительную кинокамеру SuperSensing Cine Camera. Новый интерфейс EMUI 10 обеспечивает комфорт и высокую производительность при выполнении повседневных задач, а мощная батарея и технология быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge позволяют полноценно использовать смартфон в течение длительного времени.

Серия HUAWEI Mate 30 Pro впервые представляет интуитивную функцию сенсорного управления Side-touch Interaction, которая заменяет физические кнопки управления громкостью на виртуальные клавиши. Технология позволяет пользователю изменять положение этих клавиш, располагая их на обеих сторонах устройства. Технология распознавания лиц HUAWEI 3D Face Unlock в сочетании со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев обеспечивает высокий уровень защиты и удобства в использовании.

Модель HUAWEI Mate 30 Pro также получила технологию HUAWEI Acoustic Display для воспроизведения аудио через дисплей.

Серия смартфонов HUAWEI Mate 30 построена на базе Kirin 990. Для непрерывной работы в течение всего дня HUAWEI Mate 30 получил мощную батарею ёмкостью 4200 мА‧ч, а топовая модель HUAWEI Mate 30 Pro — 4500 мА‧ч. Сертифицированная компанией TÜV Rheinland технология HUAWEI SuperCharge обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Мощность беспроводной зарядки составляет 27 Вт, проводной — 40 Вт.

Смартфоны HUAWEI Mate 30 также поддерживают усовершенствованную функцию обратной зарядки, позволяющую подзаряжать носимые устройства и другие гаджеты от аккумулятора смартфона.

Смартфон HUAWEI Mate 30 получил тройной фотомодуль, в состав которого входит сверхчувствительная 40МП камера, 16 МП широкоугольная камера и 8 МП камера с телеобъективом. Благодаря процессу обработки изображений ISP 5.0 смартфоны серии HUAWEI Mate 30 гарантируют яркие и реалистичные снимки в самых разнообразных условиях.

Основная камера HUAWEI Mate 30 Pro состоит из четырёх модулей, среди которых 40МП кинокамера Cine Camera, сверхчувствительная 40МП камера, 8МП камера с телеобъективом и 3D-камера.

Смартфоны серии HUAWEI Mate 30 получили ряд инновационных функций и технологий, повышающих удобство взаимодействия пользователя с устройством, среди которых:

Операционная система EMUI 10 , получившая современный дизайн и функцию Always - On - Display для отображения уведомлений и часов в режиме ожидания с возможностью настроить изменение цвета экрана блокировки в течение дня;

, получившая современный дизайн и функцию с возможностью настроить изменение цвета экрана блокировки в течение дня; Ночной режим повышающий удобство чтения и улучшающий внешний вид экрана в вечернее время;

повышающий удобство чтения и улучшающий внешний вид экрана в вечернее время; Интуитивные виртуальные боковые клавиши, которые можно переносить на левую или правую сторону смартфона, позволяют адаптировать их под свои задачи, такие как изменение громкости, управление в играх или фотосъёмка;

которые можно переносить на левую или правую сторону смартфона, позволяют адаптировать их под свои задачи, такие как изменение громкости, управление в играх или фотосъёмка; Интеллектуальное управление жестами для бесконтактного взаимодействия с устройством, которое совместно с функцией интеллектуального автоповорота экрана и режимом AI Private View заметно повышают комфорт повседневного использования смартфона;

для бесконтактного взаимодействия с устройством, которое совместно с функцией интеллектуального автоповорота экрана и режимом AI Private View заметно повышают комфорт повседневного использования смартфона; Функция HiCar для совместимости смартфона с мультимедийными центрами автомобилей;

для совместимости смартфона с мультимедийными центрами автомобилей; Многоэкранный режим, позволяющий пользователям передавать данные и управлять отображением контента одновременно на нескольких экранах устройств HUAWEI.

позволяющий пользователям передавать данные и управлять отображением контента одновременно на нескольких экранах устройств HUAWEI. Технология распознавания лиц HUAWEI 3D Face Unlock и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, обеспечивающие высочайший уровень защиты личных данных (на HUAWEI Mate 30 Pro);

Помимо новой флагманской серии смартфонов HUAWEI представила линейку умных часов HUAWEI WATCH GT 2. Построенные на базе процессора собственной разработки Kirin A1, часы второго поколения Watch GT 2 имеют увеличенную продолжительность автономной работы и целый набор полезных функций, среди которых 15 спортивных режимов, 10 видов кардио-тренировок, функции воспроизведения музыки и возможность голосовых звонков через Bluetooth. Новые функции для здорового образа жизни позволяют контролировать изменение частоты пульса в течение дня, качество сна и другие важные параметры.

Наушники FreeBuds 3 в чёрном и белом исполнении, которые были представлены на IFA 2019 и получили 11 наград от жюри конкурса Best of IFA, появятся в продаже в Китае, Европе, на Ближнем Востоке, в России, Азиатско-тихоокеанском регионе и в Латинской Америке уже в октябре 2019 года.

Смартфоны HUAWEI Mate 30 Pro с диагональю экрана 6,53 дюйма и HUAWEI Mate 30 с диагональю 6,62 дюйма появятся в нескольких цветовых решениях: изумрудно-зеленый, космический серебристый, космический фиолетовый, черный, а также зеленый и оранжевый с покрытием из искусственной кожи.