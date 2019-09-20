В МТС начались продажи Samsung Galaxy A30s

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy A30s. Улучшенная версия Samsung Galaxy A30 обзавелась тройной камерой и научилась добавлять к фотографиям эффект размытия фона.

Новинка оснащена экраном с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1560х720 точек. Изменений не претерпело технологическое ядро смартфона – он все так же работает на основе 8-ядерного процессора Exynos 7904, обеспечивающего высокое быстродействие. Емкий аккумулятор на 4000 мАч тоже никуда не делся и, как и предыдущая модель, поддерживает быструю зарядку.

Главным улучшением стала основная камера с тремя фотомодулями на 25+8+5 Мп. Она обзавелась поддержкой функции Live Focus, благодаря которой позволяет добавлять к фотографиям эффект размытия фона. Фронтальная камера оснащена сенсором на 16 Мп.

Для большего удобства сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Модель Samsung Galaxy A30s доступна в версиях с 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти.

Samsung Galaxy A30s 3/32 Гб можно приобрести за 519 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 47,18 белор. рублей, а при рассрочке на 2 года – 22,56 белор. рублей.

Стать обладателем Samsung Galaxy A30s 4/64 Гб можно за 589 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 53,54 белор. рублей, а при рассрочке на 2 года – 25,60 белор. рублей.